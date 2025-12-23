أمير الرياض يرعى زواج 282 شابًا وفتاة من أبناء "إنسان" الاثنين المقبل

وأوضح المدير العام للجمعية، الأستاذ محمد بن سعد المحارب، أن "إنسان" تحتفي هذا العام بزفاف 282 من أبنائها وبناتها على مدى يومين؛ حيث يُقام حفل زفاف 106 عرسان برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة، فيما يُقام حفل زفاف 176 من فتيات الجمعية في اليوم التالي، برعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وبحضور عدد من الداعمات والمدعوات.