أمير الرياض يرعى زواج 282 شابًا وفتاة من أبناء "إنسان" الاثنين المقبل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، حفل الزواج الجماعي التاسع لأبناء الجمعية، مساء الاثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر 2025، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المدعوين والجهات الداعمة والإعلاميين.
وأوضح المدير العام للجمعية، الأستاذ محمد بن سعد المحارب، أن "إنسان" تحتفي هذا العام بزفاف 282 من أبنائها وبناتها على مدى يومين؛ حيث يُقام حفل زفاف 106 عرسان برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة، فيما يُقام حفل زفاف 176 من فتيات الجمعية في اليوم التالي، برعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وبحضور عدد من الداعمات والمدعوات.
وبيّن المحارب أن هذا الزواج الجماعي يُعد إحدى مبادرات الجمعية لتمكين المستفيدين وتعزيز جودة حياتهم، من خلال تخفيف أعباء الزواج، والمساهمة في بناء أسر مستقرة قادرة على الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأضاف أن الجمعية تنفّذ برامج تأهيلية ودورات إرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، تركز هذا العام على بناء علاقات أسرية ناجحة، وتتضمن موضوعات مثل اقتصاديات المنزل وتوفير بيئة آمنة للأطفال.
وختامًا، رفع المحارب شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة واهتمامه الأبوي المستمر بأبناء الجمعية، ولسمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، على متابعته المستمرة لأعمال الجمعية.
كما أعرب عن شكره لمنصة "إحسان" وأوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وجمعية بنيان للخدمات الاجتماعية، وكافة الجهات الداعمة التي ساهمت في إدخال الفرح والسرور على قلوب أبناء "إنسان"، داعيًا للمقبلين على الزواج بحياة أسرية سعيدة ومستقرة.