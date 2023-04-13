"التعاون الخليجي" يرحّب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

وأشاد بهذه الخطوة المباركة التي تأتي انطلاقًا من توجيهات أصحاب الجلالة والسموّ قادة دول مجلس التعاون، في "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي عُقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021، والتي تجسّد حرص القادة، حفظهم الله ورعاهم، على مستقبل وكيان مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والودّ والتآخي، والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصفّ في البيت الخليجي، ودعمًا لمسيرته المباركة.