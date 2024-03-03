أمير المدينة ينوه بدعم القيادة لمحافظة العلا للحفاظ على التراث الوطني والإرث التاريخي

وفي سياق آخر، التقى أمير المنطقة شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين، وشاهد خلال زيارته إلى محافظة العُلا، عرضاً مرئياً عن المحافظة التي تحتضن التاريخ وتُعد وجهة فريدة من نوعها للمستكشفين من جميع أنحاء العالم ومتحفاً مفتوحاً غني بالتنوع البيئي والجغرافي والآثار للمجتمعات البشرية على مد العصور، بالإضافة إلى الفنون الصخرية الطبيعية التي تشتهر بها المحافظة، التي تُعدُّ واجهت الآثار في المملكة العربية السعودية بوصفها امتدادًا للحضارات الإنسانية.