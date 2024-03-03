أمير المدينة ينوه بدعم القيادة لمحافظة العلا للحفاظ على التراث الوطني والإرث التاريخي

نوه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بدعم القيادة للحفاظ على التراث الوطني والإرث التاريخي للعلا، والتي تتميز بمقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة، وذلك في ظل رؤية السعودية 2030.
وأشار أمير المدينة المنورة إلى جهود كل الأجهزة الحكومية لتطوير المحافظة وتحقيق التحول المستدام وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الأثرية والثقافية المهمة والنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بعد أن قام أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة تفقدية إلى محافظة العُلا، وذلك في إطار جولاته للاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدّمة لسكان وزوار محافظات ومراكز المنطقة، وفور وصوله إلى محافظة العلا وضع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد للمحافظة والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 14 ألف متر مربع ويشمل المبنى الإداري وصالات الضيافة والاستقبال.
وترأس أمير منطقة المدينة المنورة، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة العلا بحضور المحافظ راشد بن عبدالله القحطاني، كما اطّلع الأمير سلمان بن سلطان، على تقرير إدارات وأقسام المحافظة، واستعرض أبرز المشروعات القائمة والاحتياجات المستقبلية التي تساهم في تعزيز الخدمات العامة لسكان وزوار العلا.
وفي سياق آخر، التقى أمير المنطقة شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين، وشاهد خلال زيارته إلى محافظة العُلا، عرضاً مرئياً عن المحافظة التي تحتضن التاريخ وتُعد وجهة فريدة من نوعها للمستكشفين من جميع أنحاء العالم ومتحفاً مفتوحاً غني بالتنوع البيئي والجغرافي والآثار للمجتمعات البشرية على مد العصور، بالإضافة إلى الفنون الصخرية الطبيعية التي تشتهر بها المحافظة، التي تُعدُّ واجهت الآثار في المملكة العربية السعودية بوصفها امتدادًا للحضارات الإنسانية.