قمة "كوموشن" بالرياض تشهد توقيع اتفاقيات وإطلاق دراسة عالمية عن الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي

وعلى صعيد البحث العلمي، كشفت قمة كوموشن عن دراسة صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع معهد كيرني للتنقل المتقدم، خلصت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل لا تزال ضمن النطاق التجريبي، داعية إلى تفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق نقلة تشغيلية فعلية.