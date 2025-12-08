قمة "كوموشن" بالرياض تشهد توقيع اتفاقيات وإطلاق دراسة عالمية عن الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي

تواصلت أعمال قمة كوموشن العالمية (CoMotion Global 2025) في الرياض، لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور دولي واسع ومشاركة رفيعة من صناع القرار والمبتكرين والمستثمرين في مجال التنقل والابتكار الحضري.
وشهد اليوم الثاني توقيع عدد من مذكرات التفاهم النوعية، وإطلاق دراسة عالمية حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أنظمة النقل، ما يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة التنقل الذكي عالميًا.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "آرتشر أفييشن" لتسريع نشر خدمات التاكسي الطائر في المملكة، عبر مشاريع تجريبية تبدأ في عام 2026 في مدن ومشاريع كبرى مثل الرياض، جدة، نيوم، والبحر الأحمر.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "إندرايف" و"إيه آي درايف" السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للنقل، لتعزيز حلول التنقل الذكي ودمج التقنيات الحديثة في قطاع النقل بالمملكة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، أُطلقت مبادرة "قادة المدن والتنقل - Mayors in Motion"، بمشاركة أكثر من 100 عمدة ومسؤول بلدي من مختلف دول العالم، لتطوير مدن ذكية ومستدامة، ومواجهة التحديات البيئية والرقمية.
وعلى صعيد البحث العلمي، كشفت قمة كوموشن عن دراسة صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع معهد كيرني للتنقل المتقدم، خلصت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل لا تزال ضمن النطاق التجريبي، داعية إلى تفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق نقلة تشغيلية فعلية.
وتختتم القمة أعمالها غدًا الثلاثاء بجلسات نقاشية وورش عمل تركّز على أحدث حلول التنقل الذكي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إعادة تعريف مستقبل التنقل الحضري عالميًا.