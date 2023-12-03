"علي الشريف" يفتتح مهرجان عسل العرضيات التاسع

افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، اليوم الأحد، مهرجان العسل التاسع بالعرضيات، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي".
انطلق المهرجان على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، ومشاركة وجهاء وأعيان المجتمع وضيوف المهرجان من الإعلاميين والشخصيات المجتمعية.
وجاء بتنظيم ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في مقدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتبها بمحافظة العرضيات، وبلدية العرضية الشمالية.
كما ينظم المهرجان بمساهمة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي كان لها دور هام في دعم المهرجان كجمعية التنمية الأهلية بالعرضية الشمالية والجنوبية والعوامر والريد، وجمعيات البر الخيرية بالشمالية والمروة والجنوبية، ومكتب تعليم العرضيات، ومؤسسات خاصة ورجال أعمال.
وتشتهر محافظة العرضيات بكثرة النحالين الذين ينتجون أنواعًا متعددة من العسل البلدي الأصلي، وتختلف أصنافه بمختلف المواسم والنباتات البرية، خصوصًا شجرة السدر والسمرة والكتاد والضهيان المنتشرة في أودية وسهول المحافظة بكثرة وغيرها من النباتات العاسلة، التي يحرص النحالون على الاستفادة منها لإنتاج أجود أنواع العسل البلدي.
ويحتوي المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموروث والتراث الشعبي، وكذلك يتخلله تقديم نصائح وإرشادات توعوية للنحالين عن كيفية تربية النحل بالطرق الحديثة.
ووجّه محافظ العرضيات، الدعوة إلى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة مما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع.
وأشاد المحافظ بدور اللجنة المنظمة للمهرجان، وما يبذلونه في سبيل إخراج المهرجان بأجمل صور، مبينًا أنه يؤدي خدمة كبيرة للتعريف بالمحافظة وقيمتها التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية للتعريف بالمزايا النسبية لكل منطقة، ودعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.
وأشار إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى مساعدة النحالين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.