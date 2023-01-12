ماكدونالدز تفوز بجائزة "الامتياز التجاري الأفضل" في حفل جوائز الامتياز العربي

فازت شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة الوكيل الرسمي لماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك بجائزة "الامتياز التجاري الأفضل “Prestigious Hall of fame” خلال احتفالية توزيع جوائز علامات الامتياز العربي بدبي ٢٠٢٢ لكونها سلسلة خدمات غذائية رائدة في جميع أنحاء المناطق الغربية والجنوبية من المملكة العربية السعودية.
الأستاذ محمد علي رضا، نائب المدير العام والمهندس عبدالرحمن علي رضا، المدير العام، وصاحب الامتياز لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة، الوكيل الرسمي لماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك - فخوران بفوزهما بجائزة الامتياز التجاري الأفضل، وذلك بفضل المثابرة لتقديم خدمة وجودة غذائية جيدة.
تأسست شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة في عام 1994، وهي رائدة في جذب واستحواذ العلامات التجارية الغذائية الدولية إلى الشرق الأوسط. اليوم شركة رضا للأغذية تملك وتدير حصريًا كل فروع ماكدونالدز مما يقارب ١٥٠ فرعًا حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك.