ماكدونالدز تفوز بجائزة "الامتياز التجاري الأفضل" في حفل جوائز الامتياز العربي

تأسست شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة في عام 1994، وهي رائدة في جذب واستحواذ العلامات التجارية الغذائية الدولية إلى الشرق الأوسط. اليوم شركة رضا للأغذية تملك وتدير حصريًا كل فروع ماكدونالدز مما يقارب ١٥٠ فرعًا حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك.