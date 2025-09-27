مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينهي استعدادته لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني للجودة وسلامة المرضى

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، استعداداته لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني للجودة وسلامة المرضى، تحت شعار " بناء رعاية صحية تتميز بالمرونة "، والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية بـ "29" ساعة تعليم طبي مستمر،وذلك بمشاركة "24" خبيراً من داخل وخارج المملكة سيقدمون من خلال فعالياته "19" محاضرة و "4" ورش عمل، خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2025 م .
وسيشهد هذا المؤتمر مشاركة خبراء دوليين ومحليين، بالإضافة إلى متحدثين من وزارة الصحة والمركز السعودي لسلامة المرضى، بجانب عدد من القيادات الصحية والمختصين بالجودة وسلامة المرضى .
وقالت الأستاذة نوارة فاران مديرة الجودة وسلامة المرضى رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر أنه من المقرر مناقشة عدة محاور هامة، أبرزها سلامة المرضى والحفاظ على الجودة والتميز في خدمات الرعاية الصحية، والحلول الرقمية التي تعزز مرونة أنظمة الرعاية الصحية وتحسن من جودتها، والحوكمة وإدارة المخاطر وبناء أنظمة صحية قوية تطبق المعايير الدولية لمواجهة التحديات، بجانب تسليط الضوء على تجربة المريض، والصعوبات التي يُواجهها القطاع الصحي في تحسين جودة الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة المرضى.
وأضافت أنه سيتم التركيز على تجربة المملكة المتميزة في مجال مؤشرات أداء الجودة وسلامة المرضى، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتأثيرها على سلامة المرضى، ودور الرعاية الصحية عن بعد وقدرتها على مجابهة المصاعب والتحديات، والتميز في مجال الرعاية الصحية المتمحورة حول الانسان.
وستتناول ورش العمل عدة مواضيع أبرزها، هندسة العامل البشري، والاعتماد والالتزام واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم سلامة المرضى والتعليم المهني المشترك لرفع جودة الرعاية الصحية.
ويمكن للراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط https://www.hmgqps.com/ أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com