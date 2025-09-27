مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينهي استعدادته لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني للجودة وسلامة المرضى

وقالت الأستاذة نوارة فاران مديرة الجودة وسلامة المرضى رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر أنه من المقرر مناقشة عدة محاور هامة، أبرزها سلامة المرضى والحفاظ على الجودة والتميز في خدمات الرعاية الصحية، والحلول الرقمية التي تعزز مرونة أنظمة الرعاية الصحية وتحسن من جودتها، والحوكمة وإدارة المخاطر وبناء أنظمة صحية قوية تطبق المعايير الدولية لمواجهة التحديات، بجانب تسليط الضوء على تجربة المريض، والصعوبات التي يُواجهها القطاع الصحي في تحسين جودة الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة المرضى.