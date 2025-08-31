مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا في مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

وأعرب مدير المجمع الدكتور عاطف الحوت عن شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم السخيّ الذي يسهم في تحسين الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، مشيدًا بإنشاء المخزن الجديد الذي سيعمل بشكل كبير على رفع كفاءة العمل ومواصلة الخدمات الصحية الأساسية، مؤكدًا أن تجهيز قسم غسيل الكلى يمثل إنجازًا مهمًّا، ينعكس بشكل إيجابي على حياة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.