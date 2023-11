مجموعة stc تستعرض آفاق الثورة الرقمية والابتكار السحابي في اختتام مؤتمر Gartner العالمي

اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مشاركتها في مؤتمر Gartner IT Symposium/Xpo™ 2023، الذي يمثل أكبر تجمع للرؤساء التنفيذيين التقنيين وكبار مسؤولي التقنية حول العالم، وشهد المؤتمر حضوراً بارزاً للمجموعة عبر 3 شركات تابعة، شملت كل من solution by stc، وsirar by stc، وSCCC لخدمات الحوسبة السحابية، حيث استعرضت حلول التمكين الرقمي وآفاق التحول الرقمي.