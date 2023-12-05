"غلام" يطّلع على نتائج عينات طائرة الأعمال التشغيلية لبرنامج الاستمطار

اطّلع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في جدة، اليوم الثلاثاء؛ على نتائج أعمال المرحلتين الخامسة والسادسة من برنامج الاستمطار، والنجاحات التي حقّقها على أجواء مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والطائف، والباحة، وعسير.
ووقف الرئيس التنفيذي على نتائج عينات طائرة الأبحاث المدرجة مؤخرًا ضمن خطة أعمال البرنامج، وما توصّل إليه الباحثون من نتائج إيجابية للمراحل القادمة.
وتابع "غلام" خطةَ توطين البرنامج بشريًّا وتقنيًّا، مقدمًا كلمة تحفيزية للطيارين المنضمّين حديثًا للبرنامج، فيما وافق على الخطة التشغيلية لبرنامج الاستمطار للعام القادم 2024.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الاستمطار أيمن بار، أن البرنامج نفذ حتى نوفمبر الماضي "410" رحلات استمطار، "36" رحلة أبحاث في "6" مناطق، بإجمالي "1299:23" ساعة استمطار و"111:29" ساعة أبحاث باستخدام "4" طائرات استمطار، وطائرة واحدة للأبحاث، تم خلالها إطلاق "7876" شعلة، نتج عنها "15" دقيقة للهطول المطري.