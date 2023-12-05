"غلام" يطّلع على نتائج عينات طائرة الأعمال التشغيلية لبرنامج الاستمطار

اطّلع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في جدة، اليوم الثلاثاء؛ على نتائج أعمال المرحلتين الخامسة والسادسة من برنامج الاستمطار، والنجاحات التي حقّقها على أجواء مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والطائف، والباحة، وعسير.