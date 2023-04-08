"السديس" يثمّن موافقة خادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري

وأردف قائلًا: "إن منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سبّاقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به؛ مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وأضاف "السديس": أن الثقة التي حظيت بها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، أثمرت من القيادة الرشيدة وبدعم وإشراف 12 جهة حكومية؛ بوصول إجمالي التبرعات لأكثر من 3 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقّة في وقت قياسي.