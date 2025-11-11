16 مدينة سعودية تنال اعتماد "الصحية" من منظمة الصحة العالمية

ثمّن برنامج تحول القطاع الصحي ما وصفه مجلس الوزراء – في جلسته اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – من تصدّر المملكة دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بعدد (16) مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، معتبرًا ذلك تجسيدًا لالتزام المملكة بجعل صحة الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية وترسيخ مبدأ الوقاية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامجي "جودة الحياة" و"تحول القطاع الصحي" ضمن رؤية المملكة 2030.
ويُبرز هذا الإنجاز ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام بالصحة كأولوية وطنية واستثمار استراتيجي في الإنسان، ما ساهم في رفع متوسط العمر إلى 79 عامًا، وخفض معدلات الأمراض المزمنة، وتعزيز مفاهيم الوقاية والصحة العامة على مستوى السكان.
وجاء اعتماد منظمة الصحة العالمية للمدن الـ16 بعد استيفائها 80 معيارًا دوليًا تشمل البيئة، والخدمات الصحية، والمشاركة المجتمعية، والتعليم، والاستجابة للطوارئ، والابتكار في تحسين حياة الإنسان.
ويُعد برنامج المدن الصحية مشروعًا وطنيًا رائدًا يجمع جهود المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف بناء مدن مستدامة تُعنى بصحة الإنسان وجودة الحياة.
وتواصل المملكة العمل على توسيع نطاق المدن الصحية، عبر مبادرات نوعية وجهود تكاملية، تعزز الوعي المجتمعي وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بالصحة والعافية.