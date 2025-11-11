16 مدينة سعودية تنال اعتماد "الصحية" من منظمة الصحة العالمية

ثمّن برنامج تحول القطاع الصحي ما وصفه مجلس الوزراء – في جلسته اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – من تصدّر المملكة دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بعدد (16) مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، معتبرًا ذلك تجسيدًا لالتزام المملكة بجعل صحة الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية وترسيخ مبدأ الوقاية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامجي "جودة الحياة" و"تحول القطاع الصحي" ضمن رؤية المملكة 2030.