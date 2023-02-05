"نبراس" تطلق برنامجًا تثقيفيًّا لبناء القدرات الوطنية للوقاية والتوعية بأضرار المخدرات

ويهدف البرنامج إلى تعزيز أهمية الوقاية من المخدرات ونشر الثقافة التوعوية عن مخاطرها، وإكساب المتدربين المعرفة العلمية بالمخدرات وأضرارها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، ومعرفة العلامات الدالة على التعاطي وكيفية توجيه المتعاطي للعلاج؛ حيث يتضمن البرنامج عدة موضوعات تشمل التعريف بالمخدرات وطرق الوقاية منها، وآلية العلاج والتعافي، وتسليط الضوء على أهمية خطوات الإرشاد والتوجيه، وأهمية الحماية الأسرية والمجتمعية.