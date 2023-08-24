"إنفاذ" يسند أكثر من 260 فرصة عقارية متنوعة في 13 مدينة بالمملكة

و19 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد روضة الإلكتروني، و40 عقارًا بمنطقة الرياض يبدأ بمساكن الشرق، وأصايل الرياض، والنخبة، والوشم الإلكتروني، والثريا، ونوافذ الرياض، وأيقونة العمارية الحضوري.. و33 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد كسب، وهامات القصيم الإلكتروني.. و10 عقارات في منطقة عسير بمزاد العرين الإلكتروني.. و31 عقارًا في منطقة الجوف في سكاكا، والقريات بمزاد فرص الجوف الإلكتروني، و12 فرصة عقارية بمنطقة جازان بمزاد فرص جازان الإلكتروني، و8 فرص عقارية في الباحة، والقنفذة في مزاد ثقة الإلكتروني، ومزاد في حائل لـ22 فرصة عقارية بمزاد قمة حائل، ولـ4 فرص عقارية بمزاد شادن الإلكتروني بمنطقة تبوك.