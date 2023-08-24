"إنفاذ" يسند أكثر من 260 فرصة عقارية متنوعة في 13 مدينة بالمملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 23 مزادًا علنيًّا؛ وذلك اعتبارًا من اليوم حتى الـ31 من شهر أغسطس الجاري؛ حيث المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 263 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا وزراعيًّا وصناعيًّا تقع في 13 منطقة ومدينة في المملكة.
وتبدأ المزادات بـ73 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، أولها مزادات وجد وثمار الحجاز والاستثمار الإلكتروني، ورحاب البيت الحضوري والإلكتروني..
و19 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد روضة الإلكتروني، و40 عقارًا بمنطقة الرياض يبدأ بمساكن الشرق، وأصايل الرياض، والنخبة، والوشم الإلكتروني، والثريا، ونوافذ الرياض، وأيقونة العمارية الحضوري.. و33 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد كسب، وهامات القصيم الإلكتروني.. و10 عقارات في منطقة عسير بمزاد العرين الإلكتروني.. و31 عقارًا في منطقة الجوف في سكاكا، والقريات بمزاد فرص الجوف الإلكتروني، و12 فرصة عقارية بمنطقة جازان بمزاد فرص جازان الإلكتروني، و8 فرص عقارية في الباحة، والقنفذة في مزاد ثقة الإلكتروني، ومزاد في حائل لـ22 فرصة عقارية بمزاد قمة حائل، ولـ4 فرص عقارية بمزاد شادن الإلكتروني بمنطقة تبوك.
وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ".
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعَد مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.