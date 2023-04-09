"السديس" يعلن جاهزية المسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية في العشر الأواخر

حشدت وكالة المسجد النبوي جميع إمكانياتها البشرية وكوادرها الفنية ومنظومة خدماتها التشغيلية لإطلاق خطتها التنفيذية التشغيلية للعشر الأواخر لخدمة القاصدين، وفق أعلى معايير الجودة، ووسط توقعات بمضاعفة الأعداد المليونية للقاصدين لقضاء الليالي الوترية من العشر الأواخر في رحاب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ضمان أن تكون الخدمات بالمستوى الأعلى حيث تعمل على حوكمة الأعمال وتقويم الأداء لتحقيق أعلى نسب الرضى والجودة المستدامة وسرعة الاستجابة للمستجدات التي قد تؤثر على انتظام الخدمات.