يتبع مطعمًا شهيرًا.. "أمانة جدة" تضبط مسلخًا عشوائيًّا داخل حوش بأبرق الرغامة

وأوضحت الأمانة أنه ضمن الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية؛ تمكنت الفِرَق الرقابية من ضبط مسلخ يمارس عملية الذبح العشوائي في بيئة غير صحية وغير آمنة، داخل "حوش شعبي" يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة.