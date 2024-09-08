طريق الخوبة- الخشل في جازان يتحول إلى كابوس يهدد الأرواح ومطالبات بإعادة تأهيله

يعيش سالكو الطريق الرابط بين محافظتي الخوبة والخشل بمحافظة العارضة في جازان معاناة يومية، حيث أصبح هذا الطريق الحيوي المتهالك يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المارة؛ بسبب حالته السيئة، والتي تؤدي إلى حوادث خطيرة؛ فالطريق الذي يربط بين عدد كبير من القرى والمراكز، ويشهد مرور مئات الأشخاص يوميًا، بما فيهم المتنزهون المتجهين نحو العيون الحارة بالحرث، يحتاج بشكل عاجل إلى إزالة وإعادة سفلتة.