طريق الخوبة- الخشل في جازان يتحول إلى كابوس يهدد الأرواح ومطالبات بإعادة تأهيله

يعيش سالكو الطريق الرابط بين محافظتي الخوبة والخشل بمحافظة العارضة في جازان معاناة يومية، حيث أصبح هذا الطريق الحيوي المتهالك يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المارة؛ بسبب حالته السيئة، والتي تؤدي إلى حوادث خطيرة؛ فالطريق الذي يربط بين عدد كبير من القرى والمراكز، ويشهد مرور مئات الأشخاص يوميًا، بما فيهم المتنزهون المتجهين نحو العيون الحارة بالحرث، يحتاج بشكل عاجل إلى إزالة وإعادة سفلتة.
وأوضح مواطنون لـ"سبق" أن الطريق أصبح غير صالح للاستخدام الآمن، مشيرين إلى أن الجزء الذي يعاني بشكل أكبر هو الواقع ضمن نطاق محافظة الحرث، حيث تنتشر فيه الحفر والتشققات التي تزيد من خطورة المرور عليه، لا سيما مع ضيقه وعدم وجود إنارة على امتداده أو لوحات تحذيرية.
وأكد الأهالي أن معاناتهم تتفاقم بشكل خاص أثناء هطول الأمطار، وهو ما يعزز ضرورة تدخل الجهات المختصة لحل المشكلة، مطالبين بتوسعة الطريق المؤدي إلى قرية المعطن والخشل، والذي يربطها بمحافظة العارضة، أو إيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناتهم اليومية.
وكانت وزارة النقل قد دشنت سابقًا عدة مشاريع تطويرية في منطقة جازان، بإجمالي أطوال بلغت 109 كم وبتكلفة إجمالية تجاوزت 349 مليون ريال؛ من بينها مشاريع لتحسين البنية التحتية للطرق ورفع كفاءتها، ومع ذلك، لا يزال الطريق الرابط بين الخوبة والخشل بحاجة إلى تدخل فوري لحل مشكلاته المتزايدة وضمان سلامة مستخدميه.