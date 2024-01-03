"مسك" تمكّن 6 جمعيات ومبادرات متخصصة في الرياضة المجتمعية عبر "الانطلاقة المتقدمة"

وسيكون باب التسجيل مفتوحًا للمجموعات والمبادرات ضمن مجالات التركيز التي تستهدفها "مسك" في كل سنة، إذ كانت مجالات التركيز لعام 2023 هي جودة الحياة، والثقافة والقيم، والتقنية، والاستدامة، بالإضافة للمشاركة المجتمعية، حيث يشترط في المبادرات أو المجموعات المتقدمة على الحاضنة أن سبق ونفذت مشروعاً واحداً على الأقل، مع تقديم برنامج مدته ثلاثة أشهر يحتوي على الإرشاد والتوجيه، إضافة إلى تسجيل المبادرة بشكل رسمي، على أن يتم في نهاية البرنامج تقديم منح مالية لتنفيذ المشروع المجتمعي لدعم الشباب.