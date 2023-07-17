"المغلوث": المملكة لديها طموح في خفض الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية: إن إطلاق مبادرة "منار" السعودية- اليابانية يأتي انطلاقاً من طموحات البلدين في مجال الطاقة النظيفة وسعيهما للوصول إلى الحياد الصفري، حيث قرّر الجانبان تأسيس مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي ستكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.