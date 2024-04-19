ورش ومعارض وتفحيط وأكثر.. مخالفات لا يشملها "تخفيض الـ 25%" تكشفها "المرور"

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، أن تخفيض الـ 25% حسب المادة 75 بدءاً من تاريخ 18/ 4/ 2024م، لا يشمل عدداً من المخالفات.
ومن بين المخالفات التي لا يشملها التخفيض: التفحيط، والحوادث المرورية بالتعدي والإفراط، ومخالفات إنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة، ومخالفات أوزان المركبات وفحصها، وكذلك مخالفات الورش.
كما لا يشمل التخفيض، مخالفات إصدار رخص القيادة الدولية، وحجز رخص سير المركبات أو رخص القيادة، وكذلك مخالفات المعارض، أو بيع أو إتلاف المركبات خارج المملكة.
وبدأت الإدارة العامة للمرور، أمس، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024م حتى 18/ 10/ 2024م.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آلياً من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.