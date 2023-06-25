لضمان طمأنينة وأمن الحرمين.. "المعجب" يدشن نيابة الحرم المدني

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات، لضمان راحة وطمأنينة وأمن الحرمين الشريفين وزائريهما؛ دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، "نيابة الحرم المدني".
وأنشئت "نيابة الحرم المدني" بقرار من مجلس النيابة العامة، وتباشر الجرائم الجزائية التي تقع في محيط الحرم المدني ومرافقه.
كما يتضمن اختصاصُها الحمايةَ العدلية للحرم المدني الشريف وزواره؛ لا سيما الضمانات المقررة لهم نظامًا؛ وذلك عبر فِرَق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل.
يُذكر أن استراتيجية مجلس النيابة العامة تتضمن إنشاء نيابات تخصصية لمباشرة الإجراءات القضائية النيابية بكفاءة عالية، وتطوير الكادر القضائي النيابي في الاختصاصات النوعية التي تباشرها النيابة العامة، ومراعاة الضمانات النظامية المقررة للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المبارك.