لضمان طمأنينة وأمن الحرمين.. "المعجب" يدشن نيابة الحرم المدني

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات، لضمان راحة وطمأنينة وأمن الحرمين الشريفين وزائريهما؛ دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، "نيابة الحرم المدني".