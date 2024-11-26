"الأزياء" تنظّم لقاءً افتراضيًّا حول "التحديات في صناعة الأزياء"

ويركّز اللقاء على استعراض التحديات في صناعة الأزياء عبر مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العلامات المحلية في صناعة الأزياء، بما في ذلك تكاليف الإنتاج المرتفعة، والتحكم في الجودة، والوصول إلى مرافق بتكلفة معقولة، والتكيف مع التقنيات الحديثة.