"الأزياء" تنظّم لقاءً افتراضيًّا حول "التحديات في صناعة الأزياء"

تنظّم هيئةُ الأزياء لقاءً افتراضيًّا في ختام شهر نوفمبر، يناقش التحديات في صناعة الأزياء، يناقش التحديات الرئيسية في التصنيع، وبحث الحلول العملية، واستعراض دور هيئة الأزياء في دعم القطاع.
ويركّز اللقاء على استعراض التحديات في صناعة الأزياء عبر مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العلامات المحلية في صناعة الأزياء، بما في ذلك تكاليف الإنتاج المرتفعة، والتحكم في الجودة، والوصول إلى مرافق بتكلفة معقولة، والتكيف مع التقنيات الحديثة.
كما يفتح اللقاءُ البابَ لتقديم نصائح من الضيوف حول استراتيجيات فعّالة لتجاوز تحديات التصنيع، بالإضافة إلى لمحة عن برامج هيئة الأزياء، مثل برنامج "S100B" و"ذا لاب"، وكيفية دعمها للقطاع.
ويخصص اللقاءُ الجزءَ الأخير للنقاش المفتوح بمشاركة الجمهور عن تحدياتهم الخاصة في مجال التصنيع؛ مثل مشاكل التكاليف، وصعوبة الحصول على المواد، وتوسيع الإنتاج بموارد محدودة، بحيث يسلط النقاشُ الضوءَ على بعض التحديات التي قد تكون غير معلومة للكثيرين من المهتمين بالقطاع.
ويمكن للمهتمين متابعة اللقاء يوم الخميس القادم ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا حتى 1 ظهرًا عبر رابط منصة "ويبيكس" الذي ستتم مشاركته من خلال حساب هيئة الأزياء على تطبيق "X".
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئةُ الأزياء كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة؛ لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الهادفة إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.