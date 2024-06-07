جامعة الملك خالد تتقدَّم 160 مركزاً في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م

حققت جامعة الملك خالد، قفزة نوعية في التصنيف العالمي QS للجامعات لعام 2025م، حيث تقدّمت 160 مركزاً عالمياً بين الجامعات عن مركزها خلال العام الماضي، لتكون في المرتبة 601 عالمياً، وتحقّق المركز السادس بين الجامعات السعودية.
وقال وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني: هذه النتائج هي ثمرة إستراتيجية رائدة تهدف إلى تحقيق التميُّز في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، والجامعة لن تألو جهداً في الاستمرار في هذا الاتجاه، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم" وتحقيق الريادة العالمية.
وشكر "القرني"؛ رئيس الجامعة المكلّف، كما شكر الفرق العاملة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجميع المستويات على مساهماتهم الفعّالة ودورهم الريادي في تحقيق هذا الإنجاز، مشدداً على أن التزام جامعة الملك خالد بالتميُّز والابتكار يُعد نموذجاً يُحتذى به في التعليم العالي، وهو ما يضعها في مصاف الجامعات العالمية المرموقة، مؤكداً استمرار الجامعة في تعزيز دورها كفاعلٍ رئيسٍ في التنمية الأكاديمية والبحثية على المستويين الوطني والعالمي.
وفي السياق ذاته، لفت المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة، الدكتور محمد بن سعيد القحطاني؛ إلى التميُّز الذي حقّقته الجامعة في مؤشرات تصنيف QS العالمي لعام 2025م.
وأشار إلى التقدُّم النوعي الذي حقّقته الجامعة في السمعة الأكاديمية وسمعتها لدى أرباب العمل، مستعرضاً التطور الملحوظ في الأداء البحثي للجامعة خلال الأعوام الخمسة الماضية كماً وكيفاً، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.
وأشاد القحطاني؛ بالعمل المؤسسي الذي قدّمته مختلف الكليات والأقسام العلمية والعمادات المساندة والإدارات والوحدات بالجامعة، وذلك من خلال توفير البيانات وتطوير البرامج وتحفيز مستويات التعاون الأكاديمي والبحثي وطنيًّا ودوليًّا.
يأتي التقدم الذي أحرزته جامعة الملك خالد في التصنيف العالمي QS للجامعات لعام 2025م في سياق تقدُّمها في مختلف التصنيفات مؤكدةً على مكانتها الرائدة في المشهدين التعليمي والبحثي على المستويين الوطني والعالمي، ومجسّدة الجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز قدراتها البحثية والابتكارية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
يُذكر أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه العاشر للعام الجامعي 1445 على مشروع تطوير أداء جامعة الملك خالد في التصنيفات الدولية 2024 - 2026؛ الأمر الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي على تقدُّم الجامعة في مختلف التصنيفات وتحقيقها مراكز نوعية في هذا الاتجاه.