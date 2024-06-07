جامعة الملك خالد تتقدَّم 160 مركزاً في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م

وشكر "القرني"؛ رئيس الجامعة المكلّف، كما شكر الفرق العاملة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجميع المستويات على مساهماتهم الفعّالة ودورهم الريادي في تحقيق هذا الإنجاز، مشدداً على أن التزام جامعة الملك خالد بالتميُّز والابتكار يُعد نموذجاً يُحتذى به في التعليم العالي، وهو ما يضعها في مصاف الجامعات العالمية المرموقة، مؤكداً استمرار الجامعة في تعزيز دورها كفاعلٍ رئيسٍ في التنمية الأكاديمية والبحثية على المستويين الوطني والعالمي.