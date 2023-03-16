القوات الجوية تشارك في "محارب الكوبرا 2023".. الشهري: ما لمستُه يبعث على الاطمئنان

وأشار إلى أن التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بطائرات طراز "التايفون" بأطقمها الجوية والفنية والمساندة؛ يهدف إلى دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية والدول المشاركة في التمرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية المشتركة.