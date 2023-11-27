حماية للوظائف ومواءمة مع الشركاء.. "الراجحي" يرعى ختام "منتدى الحوار الاجتماعي الـ 13"

وتحدث عضو منظمة العمل الدولية يوسف غلاب؛ إلى قيام عديد من الدول في السنوات الأخيرة، ومنها المملكة، بتأطير وتأسيس الحوار الاجتماعي، إيمانًا منها بأهميتها والقيمة المضافة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسين في عملية التشريع واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أهمية الحوار الاجتماعي في التشريع وزيادة شمولية السياسات والتشريعات، وفتح الباب أمام وجهات نظر مختلفة لتمكين تحسين التعاطي مع الفئات المهمشة، والتي لها احتياجات تنموية خاصة، كما أن الحوار الاجتماعي يزيد من الشرعية للسياسات والتشريعات ويضمن تناسقها مع الأهداف الأخرى للشركاء الاجتماعيين والحكومة.