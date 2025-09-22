تبوك تتوشح بـ8000 علم وتحتفي باليوم الوطني الـ95 بـ50 فعالية متنوعة

وأوضحت أمانة تبوك أنها أنهت تجهيز مظاهر الاحتفاء في الطرق والميادين والحدائق، حيث توشحت المدينة ومحافظاتها بـ8000 علم، وأكثر من 65,476 مترًا طوليًا من أساور الزينة الخضراء التي زُينت بها أعمدة الإنارة والأشجار، كما تم تشغيل 250 كشافًا ثابتًا لإنارة الجسور والأنفاق باللون الأخضر، إلى جانب بث عبارات التهنئة والتبريكات عبر أكثر من 40 شاشة ولافتة طرقية.