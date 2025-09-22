تبوك تتوشح بـ8000 علم وتحتفي باليوم الوطني الـ95 بـ50 فعالية متنوعة

أنهت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة، الذي يصادف الثلاثاء 23 سبتمبر، حيث تمتد الفعاليات على مدى ثلاثة أيام في 19 موقعًا داخل مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها، بمشاركة 25 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتشمل الاحتفالات أكثر من 50 فعالية متنوعة، تتضمن عروضًا وطنية وفنية، وفقرات شعبية وفلكلورية، وأركانًا تفاعلية، إلى جانب أنشطة مجتمعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، في أجواء وطنية تعزز مشاعر الانتماء والفرح بهذه المناسبة الغالية.
وأوضحت أمانة تبوك أنها أنهت تجهيز مظاهر الاحتفاء في الطرق والميادين والحدائق، حيث توشحت المدينة ومحافظاتها بـ8000 علم، وأكثر من 65,476 مترًا طوليًا من أساور الزينة الخضراء التي زُينت بها أعمدة الإنارة والأشجار، كما تم تشغيل 250 كشافًا ثابتًا لإنارة الجسور والأنفاق باللون الأخضر، إلى جانب بث عبارات التهنئة والتبريكات عبر أكثر من 40 شاشة ولافتة طرقية.
وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن حرصها على مشاركة المواطنين والمقيمين فرحتهم باليوم الوطني، وتعكس مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وتسهم في إبراز ما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.