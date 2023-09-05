غدًا .. مهرجان "تمور الأفلاج" يستعد لاحتضان منتجات 800 ألف نخلة

أنهيت اللجان العاملة في مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، استعدادها لانطلاق فعاليات المهرجان مساء غد الأربعاء.
وشهدت الأيام الماضية جهودًا متواصلة على مدار الساعة من اللجان العاملة بمتابعة وإشراف من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم؛ حيث قام مكتب البيئة والمياه والزراعة بتهيئة خيمة تحوي 57 ركنًا لاحتضان منتجات 800,000 نخلة بالمحافظة.
وقامت بلدية الأفلاج بتهيئة الطرقات وتشييد خيمة ضيافة في موقع المهرجان لاستقبال الزوار وخصصت خيمة لعروض الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مسرح للطفل يصاحب فعاليات المهرجان المسائية .
ويهدف المهرجان لإبراز قطاع تمور الأفلاج وجذب المزيد من القوة الشرائية حيث أكدت لجان المهرجان على الأسر المنتجة وعربات الفودترك أن تكون جميع عروض البيع من منتجات التمور فقط تشجيعًا لقطاع إنتاج وتصنيع التمور .