غدًا .. مهرجان "تمور الأفلاج" يستعد لاحتضان منتجات 800 ألف نخلة

ويهدف المهرجان لإبراز قطاع تمور الأفلاج وجذب المزيد من القوة الشرائية حيث أكدت لجان المهرجان على الأسر المنتجة وعربات الفودترك أن تكون جميع عروض البيع من منتجات التمور فقط تشجيعًا لقطاع إنتاج وتصنيع التمور .