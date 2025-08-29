رئيس "الأمر بالمعروف" يفتتح مبنى الهيئة في المويه ويشيد بدعم القيادة

افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عن بُعد، مبنى هيئة محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، واطّلع على عرض مرئي لمرافق المبنى وملحقاته.
وأكد الدكتور السند أن المشروع يُجسّد ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به الرئاسة العامة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وأوضح أن افتتاح مبنى الهيئة الجديد يأتي ضمن جهود الرئاسة في التحول من المباني المستأجرة إلى المملوكة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق، وتوفير بيئة عمل نموذجية، تعزّز من جودة الأداء وتدعم تحقيق الأهداف والمهمات المناطة بالرئاسة.
ويهدف المبنى الجديد إلى توفير بيئة عمل مناسبة، إذ روعي في تصميمه الهوية الموحدة والتصاميم النموذجية، ويضم بهوًا رئيسًا، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، ومعرضًا توعويًّا، إلى جانب عدد من المرافق والخدمات المساندة.