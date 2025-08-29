رئيس "الأمر بالمعروف" يفتتح مبنى الهيئة في المويه ويشيد بدعم القيادة

ويهدف المبنى الجديد إلى توفير بيئة عمل مناسبة، إذ روعي في تصميمه الهوية الموحدة والتصاميم النموذجية، ويضم بهوًا رئيسًا، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، ومعرضًا توعويًّا، إلى جانب عدد من المرافق والخدمات المساندة.