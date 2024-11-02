31 يوليو الموعد النهائي لتطبيق "مرحلة الربط والتكامل" في الفوترة الإلكترونية

وأكّدت "الهيئة"، أنها ستقوم بإشعار المنشآت غير المختارة ضمن المجموعات الأخرى، وإلزامها بتطبيق المتطلبات التقنية خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل موعد التطبيق، وذلك في إطار خطتها المتكاملة لتطبيق الفوترة الإلكترونية بشكلٍ شاملٍ على جميع المنشآت المسجّلة؛ لضمان التحوُّل الكامل نحو نظام الفوترة الرقمية في المملكة.