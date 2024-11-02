31 يوليو الموعد النهائي لتطبيق "مرحلة الربط والتكامل" في الفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن 31 يوليو 2025 سيكون الموعد النهائي لتطبيق المرحلة الثانية من مشروع الفوترة الإلكترونية، المعروفة بـ"مرحلة الربط والتكامل"، على المجموعة السابعة عشرة من المنشآت المختارة.
وتستهدف المرحلة، المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ 2.5 مليون ريال سعودي لعامَي 2022 أو 2023، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الالتزام الضريبي.
وتتضمن "مرحلة الربط والتكامل" دمج أنظمة الفوترة الإلكترونية للمنشآت مع منصة "فاتورة" التابعة للهيئة؛ ما يُتيح نقل البيانات مباشرةً إلى الهيئة، ويعزّز من دقة المعاملات الضريبية، ويسهم في تعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأكّدت "الهيئة"، أنها ستقوم بإشعار المنشآت غير المختارة ضمن المجموعات الأخرى، وإلزامها بتطبيق المتطلبات التقنية خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل موعد التطبيق، وذلك في إطار خطتها المتكاملة لتطبيق الفوترة الإلكترونية بشكلٍ شاملٍ على جميع المنشآت المسجّلة؛ لضمان التحوُّل الكامل نحو نظام الفوترة الرقمية في المملكة.