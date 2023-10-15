ليست مصممة للزراعة مدى الحياة..5 إرشادات عن حشوات الثدي من "الغذاء والدواء"

وأشارت إلى أهمية الاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة ليتم مراجعتها عند الحاجة، ومراجعة الطبيب عند الشعور بألم أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي، ومناقشة الطبيب حول فوائد ومخاطر أنواع حشوات الثدي.