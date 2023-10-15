ليست مصممة للزراعة مدى الحياة..5 إرشادات عن حشوات الثدي من "الغذاء والدواء"

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن حشوات الثدي ليست مصممة للزراعة مدى الحياة، وينبغي مراعاة الإرشادات في حال زراعتها لأسباب علاجية أو تجميلية.
وأوضحت الهيئة أن حشوات الثدي هي حشوات اصطناعية تُصنف من الأجهزة الطبية التى يتم زراعتها جراحياً أسفل أنسجة الثدي لأسباب علاجية أو تجميلية
وبينت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه ينبغي مراعاة الفترة المقترحة لإزالة حشوات الثدي أو استبدالها وفقًا لتوجيهات الطبيب، والمتابعة الدورية حسب ذات التوجيهات.
وأشارت إلى أهمية الاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة ليتم مراجعتها عند الحاجة، ومراجعة الطبيب عند الشعور بألم أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي، ومناقشة الطبيب حول فوائد ومخاطر أنواع حشوات الثدي.
ويمكن إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أي مشاكل أو حوادث متعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق: المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية (NCMDR)، أو الاتصال بمركز الأعمال الموعد على (19999).