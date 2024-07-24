"الأرصاد" يُنبّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وفي التفاصيل، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.