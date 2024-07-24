"الأرصاد" يُنبّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان ونجران والباحة والقصيم).
وفي التفاصيل، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم وأضم والكامل وخليص والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة فرسان وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة ينبع النخل. وتشهد أتربة مثارة على العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، ورياحًا شديدة على المدينة المنورة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة لأمطار متوسطة وأتربة مثارة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.