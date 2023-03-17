أمازون السعودية تطلق تخفيضات "عروض رمضان" بنسبة تصل إلى 50٪ مع مزايا إضافية لأعضاء برنامج برايم

- سيستمتع عملاء Amazon.sa خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 مارس بمجموعة واسعة من التخفيضات الرمضانية في أكثر من 30 فئة من المنتجات بما فيها المواد الغذائية والأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ والأزياء وغيرها
- تخفيضات رمضان تنطلق مبكراً لأعضاء برنامج برايم في السعودية بدءاً من منتصف ليلة 11 مارس، مع توفير إضافي وخدمة التوصيل المجاني بما في ذلك التوصيل الدولي المجاني من متجر أمازون العالمي على Amazon.sa
أعلنت أمازون السعودية اليوم عن إطلاق فعالية التخفيضات الرمضانية المرتقبة، التي تبدأ في منتصف ليلة 11 مارس حصرياً لأعضاء برنامج برايم، ويوم 12 مارس لجميع العملاء الآخرين، وتستمر حتى 21 مارس الجاري. وستشمل التخفيضات عروضاَ تصل إلى 50٪، مع خصومات إضافية من شركائها من البنوك، لدعم العملاء أثناء استعدادهم لاستقبال شهر رمضان، وتحضير المستلزمات الأساسية للمنزل.
وستضم تخفيضات شهر رمضان عروض في كافة فئات المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، وأجهزة المنزل، وأساسيات المطبخ، والأزياء، والإلكترونيات، والمزيد، عبر أفضل العلامات التجارية المحلية، والإقليمية، والعالمية بما فيها لوريال، سامسونج، سوني، إندومي، أبو كاس، تانج وغيرها.
وسيتمتع أعضاء برنامج برايم في السعودية بتخفيضات أمازون بشكل مميز، حيث يمكنهم الاستفادة من التخفيضات الرمضانية على Amazon.sa والتسوق قبل 24 ساعة من إطلاق موسم التخفيضات لكافة العملاء، إضافة إلى الاستفادة من عروض حصرية وشحن مجاني خلال فترة التخفيضات. ويمكن لجميع العملاء الاشتراك في برنامج برايم مع فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً على www.amazon.sa/prime للاستمتاع بجميع مزايا البرنامج والتوفير الإضافي الخاص بأعضاء برايم.
وبإمكان العملاء الذين يتسوقون خلال تخفيضات رمضان على Amazon.sa التسوق من مجموعات مختارة من المنتجات الرمضانية من المتاجر المحلية مثل ريجال للمفروشات وأجهزة منزلية من علامة ميبرو طوال فترة التخفيضات.
وقال عبدو شلالا، مدير منطقة الخليج العربي في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يحتل شهر رمضان مكانة خاصة في المنطقة وخاصة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من الأوقات الأكثر تميزاً في العام حيث يقترن بالعديد من الفضائل والعطاء. ونتطلع من خلال إطلاق فعالية التخفيضات الرمضانية مجدداً إلى مساعدة العملاء على الاستعداد للشهر الفضيل، والتخفيف من النفقات وتوفير الوقت والجهد في تسوق مشترياتهم خلال فترة التخفيضات."
وأضاف شلالا: "ستتيح العروض الرمضانية للعملاء في المملكة الحصول على توفير مذهل،حيث تبدأ العروض مبكراً لأعضاء برنامج برايم، لذلك أشجع جميع العملاء على الانضمام إلى برنامج العضوية في برايم باتباع خطوات سهلة وبسيطة، وتحقيق أقصى استفادة من التخفيضات، والتمتع بخيارات التوصيل المجاني، مع الحصول على توفير إضافي لأعضاء برنامج برايم."
تخفيضات رمضان على Amazon.sa
فيما يلي مجموعة مختارة من أفضل العروض التي ستتوفر للعملاء أثناء فترة التخفيضات:
أجهزة المطبخ
• تخفيضات تصل إلى 48٪ على ألواح التقطيع للمطبخ من علامة جوزيف جوزيف وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 38٪ على ماكينات القهوة من علامة ديلونجي وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 23٪ على أفران الأشعة تحت الحمراء من علامة جيباس وغيرها.
المواد الغذائية
• تخفيضات تصل إلى 19٪ على أرز بسمتي من علامة أبو كاس وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 16٪ على المعكرونة سريعة التحضير من علامة إندومي وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 12٪ على العصائر المنكهة من علامة تانج وغيرها.
الأزياء والموضة
• تخفيضات تصل إلى 76٪ على النظارات الشمسية من علامة كاريرا وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 49٪ على الساعات من علامة سيتزين وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 28٪ على الأحذية من علامات بورج وغيرها.
العناية الشخصية والتجميل
• تخفيضات تصل إلى 55٪ على كريمات الجسم من علامة كيو في، بيبانثين وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 35٪ على أجهزة الوجه من علامة فوريو بير وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 45٪ على بخاخات حماية الشعر من الحرارة من علامة "جي إتش دي".
الإلكترونيات
• تخفيضات تصل إلى43٪ على سماعات الألعاب اللاسلكية من علامة ستيل سيريز وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 23٪ على الهواتف المحمولة من علامة سامسونج وغيرها.
• تخفيضات تصل 14٪ على سماعات إلغاء الضوضاء من علامة سوني وغيرها.
أجهزة أمازون
• تخفيضات تصل إلى 42٪ على سماعة إيكو دوت الجيل الخامس.
• تخفيضات تصل إلى 37٪ على سماعة إيكو دوت الجيل الخامس مع ساعة.
• تخفيضات تصل إلى 33٪ على برنامج إيكو شو 8.
طرق إضافية للتوفير في شهر رمضان
• تسوق مع الراجحي: يمكن لعملاء أمازون السعودية من حاملي بطاقات الراجحي الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق الاستمتاع بخصم إضافي يصل إلى 20٪ على المشتريات المؤهلة، لإتمام طلبات التسوق خلال التخفيضات الرمضانية بين 12 و 21 مارس، تطبق الشروط والأحكام. كما يمكن لأعضاء برنامج برايم على Amazon.sa الاستمتاع بخصم إضافي يصل إلى 25٪ لاسترداد مبلغ يصل إلى 175 ريال سعودي خلال تخفيضات رمضان، تطبق الشروط والأحكام.
التسوّق بالتقسيط: يمكن لعملاء أمازون السعودية من حاملي بطاقات البنك السعودي البريطاني "ساب" الاستمتاع بأقساط بدون فائدة لمدة 6 شهور و12 شهراً وبدون أن يترتب على ذلك أي رسوم على المشتريات المؤهلة، خلال تخفيضات رمضان بين 12 مارس و 21 مارس، تطبق الشروط والأحكام. كما يمكن لأعضاء برنامج برايم على Amazon.sa أيضاً الاستمتاع بهذا العرض بدءاً من 11 مارس قبل أي متسوق آخر.
توصيل الطلبات خلال تخفيضات رمضان
توفر أمازون خدمة التوصيل السريع والمجاني للطلبات خلال تخفيضات رمضان من خلال شبكة توصيل لأمازون في المملكة، المدعومة بمجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة وخدمات النقل المحسنة وكفاءة الموظفين والتعاون الوثيق مع الشركاء.
وتضم شبكة العمليات اللوجستية لأمازون السعودية أكثر من 25 محطة توصيل تابعة للشركة ولأطراف خارجية والتي تنتشر في جميع أنحاء السعودية. كما تتيح تقنيات التوصيل المتقدمة في المراحل الأخيرة أو ما يعرف بالميل الأخير توصيل الطلبات لعملاء برنامج برايم في نفس وخلال يوم واحد في جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام.
وتواصل الشركة الاستثمار في توسيع نطاق شبكتها في المملكة وتعزيز تجربة العملاء، مع التركيز على السلامة والرفاهية والتقدم الوظيفي لفريق العمل في شبكة عملياتها.
طرق التسوق خلال تخفيضات رمضان
بإمكان العملاء تسهيل تجربة التسوق الخاصة بهم عن طريق تنزيل تطبيق أمازون لتصفح وتسوق أفضل العروض في تخفيضات رمضان أو التسوق مباشرة على الموقع الإلكتروني www.amazon.sa.
ويمكن دفع ثمن جميع المنتجات التي يتم تسوقها على Amazon.sa من خلال خيارات الدفع المتوفرة عبر الإنترنت بما فيها بطاقات الائتمان والخصم المباشر أو بطاقات هدايا أمازون Amazon.sa، والتي توفر أيضاً تجربة سهلة ومريحة لتقديم الهدايا لأفراد العائلة والأصدقاء.