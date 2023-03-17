أمازون السعودية تطلق تخفيضات "عروض رمضان" بنسبة تصل إلى 50٪ مع مزايا إضافية لأعضاء برنامج برايم

وقال عبدو شلالا، مدير منطقة الخليج العربي في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يحتل شهر رمضان مكانة خاصة في المنطقة وخاصة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من الأوقات الأكثر تميزاً في العام حيث يقترن بالعديد من الفضائل والعطاء. ونتطلع من خلال إطلاق فعالية التخفيضات الرمضانية مجدداً إلى مساعدة العملاء على الاستعداد للشهر الفضيل، والتخفيف من النفقات وتوفير الوقت والجهد في تسوق مشترياتهم خلال فترة التخفيضات."