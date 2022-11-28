أمانة الرياض تكشف عن المواصفات الفنية والأبعاد النظامية لإنشاء المطبات الاصطناعية

وأوضحت أمانة الرياض أن الأبعاد المحددة تأتي وفق منهجية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في طريقة إنشاء المطبات الاصطناعية، وبما يتناسب مع مختلف المركبات المستخدمة للطرقات، مع مراعاتها أولوية الحفاظ على سلامة المشاة، وعابري الشوارع.