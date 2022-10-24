فِرق الرقابة تضبط 515 كيلو من الأسماك والدواجن تُباع بطُرق مخالفة بجدة

وأوضح رئيس بلدية أُم السلم الفرعية، المهندس إبراهيم الفقيه، أن الفرق الرقابية نفَّذت جولات ميدانية على الأسواق بحي المنارات، استهدفت محال بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك.. وتم خلالها ضبط أكثر من 265كجم من الدجاج غير المذبوح، وتسليمه لحديقة الحيوان، فيما جرى تسليم 250 كيلو من الأسماك للجمعيات الخيرية.