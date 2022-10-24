فِرق الرقابة تضبط 515 كيلو من الأسماك والدواجن تُباع بطُرق مخالفة بجدة

تمكّنت فرق الرقابة ببلدية أُم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة من ضبط 350 كيلوجرامًا من الأسماك و265 من الدجاج التي تُباع بطرق مخالفة في مناطق بيع منتجات اللحوم في المواقع المستهدفة، وذلك بعد رصد عدد من المحال بـ"سوق البرمة بأُم السلم جنوب شرق المحافظة.
وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن حملات البلدية الميدانية الرقابية المكثفة، وخلال جهودها لرصد ومعالجة الظواهر السلبية.
وأوضح رئيس بلدية أُم السلم الفرعية، المهندس إبراهيم الفقيه، أن الفرق الرقابية نفَّذت جولات ميدانية على الأسواق بحي المنارات، استهدفت محال بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك.. وتم خلالها ضبط أكثر من 265كجم من الدجاج غير المذبوح، وتسليمه لحديقة الحيوان، فيما جرى تسليم 250 كيلو من الأسماك للجمعيات الخيرية.
وأضاف الفقيه بأن هذه الحملة تأتي ضمن الجولات الرقابية على جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.. داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات عبر مركز العمليات الموحد 940.