بالدموع والدعاء.. الجموع تُشيِّع طالبات الجبيل إلى مثواهن الأخير

شيعت جموع غفيرة، بالدموع والدعاء، عصر اليوم الخميس، جثامين الطالبات الأربعة ضحايا حادث الجبيل المؤلم، الذي وقع مساء أمس الأربعاء؛ وذلك إلى مثواهنّ الأخير بمقبرة الجبيل.
وكانت شركة حديد قد بادرت بتقديم العزاء لموظفيها من آباء الطالبات ضحايا الحادث، وخصصت أحد المخيمات الكبيرة التابعة لها لاستقبال العزاء في ذات الموقع، اعتبارًا من عصر اليوم الخميس ولمدة 3 أيام.
ونعت إدارة المدرسة طالباتها عبر حسابها في منصة "X"؛ حيث عبّرت زميلات الطالبات عن عميق حزنهن لفراق زميلاتهن، داعيات الله أن يتغمدهن بواسع رحمته.
يذكر أن سائقي المركبة التي كانت تقلّ الطالبات وحافلة النقل المدرسي، الطرف الآخر من الحادث، لا يزالون يتلقّون العلاج في أحد مستشفيات الجبيل.