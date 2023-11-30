بالدموع والدعاء.. الجموع تُشيِّع طالبات الجبيل إلى مثواهن الأخير

وكانت شركة حديد قد بادرت بتقديم العزاء لموظفيها من آباء الطالبات ضحايا الحادث، وخصصت أحد المخيمات الكبيرة التابعة لها لاستقبال العزاء في ذات الموقع، اعتبارًا من عصر اليوم الخميس ولمدة 3 أيام.