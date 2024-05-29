بداية من السبت المقبل.. رحلات مباشرة من السعودية إلى النجف بالعراق

تنطلق ابتداءً من يوم السبت المقبل، رحلات طيران مباشرة من مدينة الدمام السعودية إلى مدينة النجف العراقية؛ في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعمًا لعمليات التنقل بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًّا، وأكثر من 250 وجهة في العالم.
وبدأت السفارة السعودية أعمالها في بغداد عام 2017، وتم افتتاح المنفذ البري بين البلدين، الذي يصل من خلاله 7 آلاف عراقي يوميًّا إلى المملكة، سواء لأداء الحج والعمرة أو للزيارات الشخصية.
كما تم أيضًا افتتاح خطوط طيران مباشرة من بغداد وأربيل إلى المدينة المنورة وجدة، بالإضافة إلى الخط الجديد المباشر من الدمام إلى النجف.
يشار إلى أن طيران ناس الناقل الجوي السعودي، كان أول من استأنف تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية والعراق في عام 2017، بعد توقفٍ دامَ 27 عامًا؛ بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.