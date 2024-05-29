بداية من السبت المقبل.. رحلات مباشرة من السعودية إلى النجف بالعراق

يشار إلى أن طيران ناس الناقل الجوي السعودي، كان أول من استأنف تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية والعراق في عام 2017، بعد توقفٍ دامَ 27 عامًا؛ بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.