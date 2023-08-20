في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.. إزالة ورم ليفي يزن 8 كيلوجرامات من رحم مريضة

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة التي راجعت عيادة أمراض النساء بالمستشفى كانت تعاني من حالة انتفاخ باستمرار في منطقة البطن، وثقل في الحوض منذ ٤ سنوات، بالإضافة إلى ظهور زيادة ملحوظة في حجم البطن تسبب لها بصعوبة في المشي والتنفس، وأنه بعد عمل الأشعة المقطعية الضرورية والتحاليل اللازمة للمريضة اتضح وجود ورم ليفي بحجم 8 كيلوجرامات في الرحم.