شاهد.. شعارات الحث على التبرع لـ"جود الإسكان" تُزيِّن جبل أجا حائل

الجدير ذكره أن حملة "جود حائل" تسعى إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي، وتوفير 420 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة للمساكن؛ بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.