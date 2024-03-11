شاهد.. شعارات الحث على التبرع لـ"جود الإسكان" تُزيِّن جبل أجا حائل

رسمت أمانة حائل، ضمن حملة "جود الإسكان"، على جبل أجا المضيء بمدخل "عقدة" شعار "جود المناطق" و"جود الإسكان" و"جود حائل"؛ وذلك بهدف توصيل رسالة الحملة لأكبر عدد من سكان منطقة حائل؛ لحثهم على المساهمة في تأمين مساكن للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.
الجدير ذكره أن حملة "جود حائل" تسعى إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي، وتوفير 420 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة للمساكن؛ بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وكان أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، قد دشن الحملة أمس بالإمارة.
وتُمكن منصة "جود الإسكان" من خلال حملتها "جود المناطق" الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي. وقد حققت المبادرات الإنسانية التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.