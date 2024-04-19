وزير الثقافة يزور الجناح السعودي في بينالي البندقية

والتقى وزير الثقافة خلال الزيارة بنظيره وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، حيث تطرقا إلى التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة وجمهورية إيطاليا في ظل مذكرة التفاهم الثقافية الموقعة بين الطرفين، والإشادة بأهم المبادرات والمشاريع الثقافية التي تمت بينهما في عام 2023م في عددٍ من المجالات الثقافية، من أبرزها؛ التراث، والأزياء، والموسيقى، والمتاحف، وفنون العمارة والتصميم ،والفنون البصرية.