عودة المعلمين والمعلمات بمختلف مناطق المملكة لمباشرة أعمالهم

يعود يوم غد الأحد، المعلمون والمعلمات الممارسون للتدريس في جميع المراحل الدراسية بمختلف مناطق المملكة؛ لمباشرة أعمالهم، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب في الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل، الموافق 14 / 2 / 1446هـ، في حين ستكون نهاية الفصل الدراسي الأول، 05/ 05/ 1446هـ.
وحسب الوزارة، ستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 15/ 5/ 1446هــ، في حين ستكون نهايته 21/ 8/ 1446هـ.
أما بداية الفصل الدراسي الثالث، فستكون 2/ 9/ 1446هـ، على أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 1/ 1/ 1447هــ.