عودة المعلمين والمعلمات بمختلف مناطق المملكة لمباشرة أعمالهم

يعود يوم غد الأحد، المعلمون والمعلمات الممارسون للتدريس في جميع المراحل الدراسية بمختلف مناطق المملكة؛ لمباشرة أعمالهم، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.