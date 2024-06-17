أمانة العاصمة المقدسة تزيل أكثر من 87,500 طن نفايات خلال موسم الحج

وأكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن الأمانة كثفت جهودها في مجال النظافة منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى أمس، حيث تمكنت من إزالة أكثر من 87,500 طن من النفايات، منها 80,361 طنًا في مكة المكرمة و7,438 طنًا في المشاعر المقدسة. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة للحفاظ على نظافة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.