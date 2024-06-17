أمانة العاصمة المقدسة تزيل أكثر من 87,500 طن نفايات خلال موسم الحج

أزالت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 87,500 طن من النفايات منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى الآن.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لضمان بيئة نظيفة وآمنة لضيوف الرحمن، حيث تم توزيع الأعمال بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن الأمانة كثفت جهودها في مجال النظافة منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى أمس، حيث تمكنت من إزالة أكثر من 87,500 طن من النفايات، منها 80,361 طنًا في مكة المكرمة و7,438 طنًا في المشاعر المقدسة. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة للحفاظ على نظافة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وأوضح زيتوني أن هذه الأرقام لا تشمل النفايات المخزنة في الصناديق الكهربائية الضاغطة والمخازن الأرضية، التي يبلغ عددها 1,135 صندوقًا كهربائيًا ضاغطًا و113 مخزنًا أرضيًا في المشاعر المقدسة. ومن المقرر أن يتم تفريغ هذه الصناديق والمخازن بعد مغادرة الحجاج لضمان نظافة الأماكن المقدسة واستعدادها لاستقبال الزوار في المستقبل.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للحجاج، مؤكداً على التزامها الكامل بتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.
وأضاف: "نحن نعمل على توفير بيئة نظيفة وصحية لجميع الحجاج والزوار، ونسعى دائمًا لتحسين خدماتنا بما يتوافق مع أعلى المعايير البيئية".