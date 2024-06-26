"الطلحي" يؤكد أهمية المبادرة بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات

أكد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العقيد عمر بن عيضة الطلحي أن المملكة تشهد حربًا على المخدرات؛ للقضاء عليها ووقاية المجتمع وشبابه من آثارها وسمومها، وبفضل وعي المجتمع وحسه العالي بالمسؤولية وتكامله مع الجهات الأمنية، أثمر ذلك في التعاون بالإبلاغ عن قضايا المخدرات لتحييد خطرها.
وقال "الطلحي": اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق الـ 26 من شهر يونيو من كل عام، يُعدّ يومًا عالميًا مهمًا يأتي ليؤكد أضرار المخدرات وأثرها في الأوطان والمجتمعات والأفراد، ما يستدعي محاربتها بشتى الطرق والوسائل؛ للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، والمبادرة بالإبلاغ عن مهربيها ومروجيها؛ نظرًا لما يتسببون به من جرائم تستهدف بُنية المجتمع في طاقاته وشبابه.
وأضاف أن المركز الوطني للعمليات الأمنية، ممثلاً في مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، يستقبل البلاغات عن مهربي ومروجي المخدرات وتمريرها للجهات المعنية بسرعة عالية وسرية تامة؛ لتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، ودعم جهود الجهات الأمنية في الحرب على المخدرات.