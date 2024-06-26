"الطلحي" يؤكد أهمية المبادرة بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات

وقال "الطلحي": اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق الـ 26 من شهر يونيو من كل عام، يُعدّ يومًا عالميًا مهمًا يأتي ليؤكد أضرار المخدرات وأثرها في الأوطان والمجتمعات والأفراد، ما يستدعي محاربتها بشتى الطرق والوسائل؛ للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، والمبادرة بالإبلاغ عن مهربيها ومروجيها؛ نظرًا لما يتسببون به من جرائم تستهدف بُنية المجتمع في طاقاته وشبابه.