أمانة حائل تطلق أكبر تشكيل بشري لخريطة السعودية بمشاركة 12 ألف متطوع

تطلق أمانة منطقة حائل، عصر اليوم، مبادرة أكبر تشكيل بشري عالمي لخريطة السعودية، بمشاركة أكثر من 12 ألف متطوع ومتطوعة يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية والأهلية والجمعيات غير الربحية؛ وذلك في ملعب الجبلين.
وأكملت إدارة التطوع في أمانة منطقة حائل، استعداداتها لاستقبال المتطوعين من مختلف الجهات والجمعيات؛ بهدف إشراكهم في الأعمال التطوعية؛ تعزيزًا لانتمائهم وتشجيعًا لهم على المساهمة في خدمة المجتمع.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعبير المتطوعين عن فرحتهم وولائهم للوطن وقيادته الرشيدة، من خلال المشاركة في هذا الحدث الفريد. ويعكس التشكيل البشري لخريطة السعودية روحَ الوحدة والانتماء بين مختلف شرائح المجتمع، ويجسّد معاني الفخر بالوطن والمشاركة المجتمعية الفاعلة.