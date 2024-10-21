أمانة حائل تطلق أكبر تشكيل بشري لخريطة السعودية بمشاركة 12 ألف متطوع

تطلق أمانة منطقة حائل، عصر اليوم، مبادرة أكبر تشكيل بشري عالمي لخريطة السعودية، بمشاركة أكثر من 12 ألف متطوع ومتطوعة يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية والأهلية والجمعيات غير الربحية؛ وذلك في ملعب الجبلين.