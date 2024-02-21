تعيين "أبوحيمد" متحدثًا رسميًا للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

يُذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها ونشر التوعية بالمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ما يخفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.