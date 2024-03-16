خلال رمضان.. تنافس بين طاهيات رفحاء لتقديم الأكلات الشعبية ضمن برامج الأسر المنتجة

وتعرض الطاهيات السعوديات أنواعًا من المأكولات والأصناف المتعددة بشكل يومي، تبدأ بالإعداد في المنازل ومن ثم عرضها للبيع في عددٍ من محالّ العرض المخصصة، بما يتوافق مع ضوابط وشروط الصحة والبيئة، أو توصيلها للمنازل في حال الطلب، وتشمل القرصان والجريش والمرقوق، والهريس، والسمبوسة والشوربة، وشتى أنواع الفطائر والمعجنات والحلويات؛ لتتماشى مع المزاج الغذائي السائد عادة لتقديمه على سفرة رمضان.