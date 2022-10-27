"الراجحي" يرعى حفل "جائزة العمل" 2022.. الأربعاء القادم

وتتنافس أكثر من 10 آلاف منشأة على 24 جائزة في 3 مسارات رئيسة؛ وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و"مسار المهارات والتدريب"، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.