فرضية حريق وهمي لاختبار جاهزية الطاقم الطبي والفني والعاملين بمستشفى عفيف

وأوضح مدير مستشفى عفيف فهم بن ماضي المغيري أن سيناريو الفرضية تضمن نشوب حريق بقسم التغذية جراء تماس كهربائي، مما تسبب في انتشار الدخان في أجزاء من المبنى الرئيسي للمستشفى، حيث تم رفع البلاغ من قبل الكوادر الفنية بالقسم مباشرةً، وإعلان حالة الطوارئ (code red) عند الساعة 10:00 صباحاً والبدء فوراً في عملية الإخلاء الجزئي للمراجعين والعاملين من القسم حتى وصولهم إلى نقطة التجمع الرئيسية، ثم إبلاغ الدفاع المدني عند الساعة 10:01 صباحاً لتباشر الفرق الوصول وتتم عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق دون أي إصابات وتحريز الموقع كلياً.