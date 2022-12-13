فرضية حريق وهمي لاختبار جاهزية الطاقم الطبي والفني والعاملين بمستشفى عفيف

نظّم مستشفى عفيف العام فرضية حريق وهمية ناجحة، بمشاركة الدفاع المدني وعدد من الجهات الحكومية، بهدف الوقوف على استعداد وجاهزية الطاقم الطبي والفني وجميع العاملين بالمستشفى لمواجهة الكوارث الداخلية والخارجية.
وأوضح مدير مستشفى عفيف فهم بن ماضي المغيري أن سيناريو الفرضية تضمن نشوب حريق بقسم التغذية جراء تماس كهربائي، مما تسبب في انتشار الدخان في أجزاء من المبنى الرئيسي للمستشفى، حيث تم رفع البلاغ من قبل الكوادر الفنية بالقسم مباشرةً، وإعلان حالة الطوارئ (code red) عند الساعة 10:00 صباحاً والبدء فوراً في عملية الإخلاء الجزئي للمراجعين والعاملين من القسم حتى وصولهم إلى نقطة التجمع الرئيسية، ثم إبلاغ الدفاع المدني عند الساعة 10:01 صباحاً لتباشر الفرق الوصول وتتم عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق دون أي إصابات وتحريز الموقع كلياً.
ووجه المغيري شكره لجميع الجهات المشاركة على تعاونهم في إنجاح الخطة، وكذلك الأقسام والإدارات المشاركة، مؤكداً أن تلك الفرضية تأتي تماشياً مع خطط الإدارة المشاركة للأمن والسلامة بتجمع الصحي الثالث بالرياض، بهدف عمل تجارب الإخلاء في حالات الطوارئ ومن باب التأهب لتلك الحالات -لا قدّر الله- والوقوف على مدى جاهزية جميع الكوادر البشرية العاملة بالمنشآت الصحية.