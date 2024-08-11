"الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يحذر من جمع تبرعات دون ترخيص

شدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم، على أن جمع التبرعات دون ترخيص مخالفة تعرضك للعقوبات.
وقال في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": إن عقوبات مخالفي نظام جمع التبرعات، تتضمن: يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا مع إبعاده عن المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول البلاد إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
كما تعاقب الجهة غير المرخص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
فيما تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها عن جمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.