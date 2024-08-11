"الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يحذر من جمع تبرعات دون ترخيص

وقال في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": إن عقوبات مخالفي نظام جمع التبرعات، تتضمن: يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا مع إبعاده عن المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول البلاد إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.