محليات

"البسامي": سنتعامل بحزم مع كل مَن يحاول التأثير على أمن وسلامة ضيوف الرحمن

قائد قوات الجوازات بالحج: تجهيز كل المنافذ بأحدث التقنيات سهّل دخول الحجاج
مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي
مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي

قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: أمن الحج والحجاج "خط أحمر".. وسنتعامل بكل حزم وقوة مع كل مَن يحاول التأثير على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف "البسامي": تم ضبط أكثر من 153 ألف مخالف لأنظمة الحج من حاملي تأشيرات الزيارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته قيادة قوات أمن الحج اليوم.

من ناحيته، أكد قائد قوات الجوازات بالحج اللواء د. صالح المربع، أن تجهيز كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية؛ أسهَمَ في تسهيل عملية دخول الحجاج إلى المملكة.

من جهته، أشار مدير الدفاع المدني المكلف اللواء د. حمود الفرج إلى جاهزية مساكن الحجاج في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق.

بدوره، قال قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد العمري: وحدات أمنية خاصة مهمتها مرافقة ملوك ورؤساء الدول في أثناء طوافهم أو سعيهم في المسجد الحرام.

ضيوف الرحمن
مدير الأمن العام
حجاج بيت الله الحرام
قيادة قوات أمن الحج
الفريق محمد البسامي
قائد قوات الجوازات بالحج
موسم حج 1445هـ
صالح المربع

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