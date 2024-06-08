"البسامي": سنتعامل بحزم مع كل مَن يحاول التأثير على أمن وسلامة ضيوف الرحمن

من ناحيته، أكد قائد قوات الجوازات بالحج اللواء د. صالح المربع، أن تجهيز كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية؛ أسهَمَ في تسهيل عملية دخول الحجاج إلى المملكة.