شاهد.. مناظر خلابة في وادي "الأدغم" الأثري تجذب أنظار المتنزهين

شكّل وادي "الأدغم" شرق القصيم وشمال أم حزم ، لوحات جمالية ومناظر طبيعية شدت الأنظار وأغرت المتنزهين؛ إذ شكلت مياه الوادي الجارية بين النباتات البرية والأشجار المعمرة مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصدًا لمحبي البر والتنزه .
ووثق المصور عبدالله الجنوبي بعدسة كاميرته الطائرة تلك المناظر الخلابة، وخص بها متابعي "سبق".
ويعود موقع شعيب الأدغم، شرق منطقة القصيم شمال أم حزم (بالقرب من أم سدرة) إلى فترة العصر الحجري القديم الأوسط "الحضارة الآشولية" قبل 200 ألف سنة» تقريبًا، استنادًا إلى ما عُثر عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة من الفؤوس الحجرية التي تميزت بالدقة العالية في التصنيع والكثافة والتي استخدمتها تلك الجماعات البشرية في حياتها اليومية.
كما دلت كثرة الأدوات الحجرية في الموقع على الكثافة العددية لمجتمعات ما قبل التاريخ التي استوطنت هذا الوادي ، ويعد مؤشرًا واضحًا على دلالة قدم وجود الإنسان فيه وملاءمة ظروفه المناخية لعيشهم فيه.
وكانت "هيئة التراث" أعلنت في 31 ديسمبر 2020 عثور فريق علمي سعودي تابع لها على أدوات حجرية في شعيب الأدغم تعود إلى فترة العصر الحجري القديم "الحضارة الآشولية".
وأوضحت "هيئة التراث" -حينها- أن الأدوات الحجرية المكتشفة تتمثّل في فؤوس حجرية تتميز بالدقة العالية في التصنيع والكثافة.