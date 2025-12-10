شاهد.. مناظر خلابة في وادي "الأدغم" الأثري تجذب أنظار المتنزهين

ويعود موقع شعيب الأدغم، شرق منطقة القصيم شمال أم حزم (بالقرب من أم سدرة) إلى فترة العصر الحجري القديم الأوسط "الحضارة الآشولية" قبل 200 ألف سنة» تقريبًا، استنادًا إلى ما عُثر عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة من الفؤوس الحجرية التي تميزت بالدقة العالية في التصنيع والكثافة والتي استخدمتها تلك الجماعات البشرية في حياتها اليومية.